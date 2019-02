Inštitúcie EÚ sa dohodli na modernizácii spoločnej vízovej politiky

Eurokomisár pre vnútorné záležitosti, migráciu a občianstvo D. Avramopulos skonštatoval, že nové vízové pravidlá uľahčia cestovanie miliónom legitímnych cestujúcich, ktorí každoročne navštívia EÚ,

Brusel 20. februára (TASR) - Vyjednávači členských štátov EÚ dosiahli v stredu predbežnú dohodu so zástupcami Európskeho parlamentu (EP) o návrhu Európskej komisie (EK) zmodernizovať spoločnú vízovú politiku EÚ. V praxi to znamená prispôsobenie pravidiel vývoju nových bezpečnostných výziev spojených s migráciou a novým príležitostiam, ktoré ponúka technologický rozvoj.



Zmeny, na ktorých sa dohodli inštitúcie EÚ, uľahčia legitímnym cestujúcim z tretích krajín získať víza EÚ, podporia cestovný ruch, obchod a podnikanie a zároveň prispejú k posilneniu bezpečnosti a znížia riziko nelegálnej migrácie.



Eurokomisár pre vnútorné záležitosti, migráciu a občianstvo Dimitris Avramopulos v správe pre médiá skonštatoval, že nové vízové pravidlá uľahčia cestovanie miliónom legitímnych cestujúcich, ktorí každoročne navštívia EÚ, čo prospieva cestovnému ruchu, a zároveň zlepšia a posilnia bezpečnostné normy Únie s cieľom odhaliť tých, ktorí predstavujú hrozbu alebo nemajú zákonné právo vstúpiť do priestoru EÚ. Dodal, že nové pravidlá umožnia využiť tzv. "pákový efekt" vízovej politiky Únie pri zaisťovaní návratov a readmisie nelegálnych migrantov, čomu poslúži najmä spolupráca s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ.



Nové pravidlá zahŕňajú flexibilnejšie postupy, čo znamená, že cestujúci budú môcť predložiť svoje žiadosti do šiestich mesiacov pred plánovaným príchodom do EÚ, namiesto troch mesiacov, ako platilo doteraz, vo väčšine prípadov priamo z krajiny svojho bydliska. Maloleté osoby vo veku 6 - 18 rokov môžu byť oslobodené od vízového poplatku.



EÚ zavádza viacnásobné vstupné víza s dlhšou dobou platnosti. Často cestujúce osoby s pozitívnou vízovou históriou môžu získať viacnásobné vstupné vízum s postupne narastajúcou dĺžkou platnosti od jedného roka do maximálne piatich rokov. Splnenie podmienok vstupu bude dôkladne a opakovane overované.



Únii pribudnú aj dodatočné zdroje na posilnenie bezpečnosti, lebo sa zavedie mierne zvýšenie vízového poplatku (zo 60 na 80 eur). Mierny nárast finančných zdrojov umožní členským štátom EÚ udržiavať po celom svete primeranú úroveň konzulárnych pracovníkov s cieľom zabezpečiť prísnejšie previerky žiadateľov o víza a tiež modernizáciu komunikačného vybavenia a pracovného softvéru.



V neposlednom rade nové pravidlá zlepšia spoluprácu pri readmisii nelegálnych migrantov. Podmienky spracovania žiadostí o víza sa môžu upraviť v závislosti od toho, či tretia krajina uspokojivo spolupracuje s EÚ v oblasti návratovej a readmisnej politiky.



Predbežnú dohodu o návrhu na modernizáciu vízovej politiky EÚ musia ešte formálne prijať poslanci EP a ministri členských krajín (Rada EÚ). Nové pravidlá spoločnej vízovej politiky sa začnú uplatňovať o šesť mesiacov po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak