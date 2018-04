Inštitút Republikon: Do maďarského parlamentu sa dostane päť strán

Na základe výsledkov vlastného aktuálneho prieskumu a odhadov počtu mandátov inštitút tvrdí, že terajšia vládna strana Fidesz získa v zákonodarnom zbore iba miernu väčšinu.

Budapešť 4. apríla (TASR) - Do maďarského parlamentu sa po nedeľňajších parlamentných voľbách dostane zrejme päť politických strán, uviedol v stredu inštitút Republikon.



Na základe výsledkov vlastného aktuálneho prieskumu a odhadov počtu mandátov inštitút tvrdí, že terajšia vládna strana Fidesz získa v zákonodarnom zbore iba miernu väčšinu.



Predseda Nadácie Republikon Gábor Horn v komerčnej televízii ATV uviedol, že podľa prieskumu by Fidesz získal 41 percent, ultrapravicový Jobbik 21 percent, blok Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) 19 percent a ochranárska Politika môže byť iná (LMP) a Demokratická koalícia (DK) po šesť percent voličských hlasov.



Do parlamentu by sa nedostali strany Momentum a Spolu (Együtt).



"Ak účasť voličov prekročí 60 percent, prospeje to Fideszu, ktorý ale dvojtretinovú väčšinu zrejme nedosiahne. Pri zhruba 70-percentnej účasti sa môže stať čokoľvek, pretože sa môžu mobilizovať stúpenci Fideszu, ale aj opozície," zdôraznil Horn, podľa ktorého je účasť na voľbách veľmi nevyspytateľná.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)