Intelektuáli vyzvali pápeža, aby Erdoganovi dal najavo znepokojenie

Rím/Vatikán 2. februára (TASR) - Znepokojenie v súvislosti s pondelkovou návštevou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vo Vatikáne vyjadrila v liste adresovanom pápežovi Františkovi skupina talianskych intelektuálov.



Signatári v písomnosti odsúdili najnovšiu vojenskú inváziu Turecka do severnej Sýrie a jeho ťaženie proti tamojším Kurdom.



"To môže znamenať iba novú krvavú vojnu, ktorá povedie región do novej katastrofy," tvrdia autori listu, vyzývajúci hlavu katolíckej cirkvi, aby pri stretnutí s najvyšším tureckým predstaviteľom vyjadrila pobúrenie nad dianím v Sýrii a znepokojenie v súvislosti s nebezpečenstvom nového vojnového konfliktu.



Informáciu priniesla v piatok tlačová agentúra APA.



Turecký prezident sa počas jednodňového pobytu v metropole Apeninského polostrova stretne aj s najvyššími talianskymi ústavnými činiteľmi, prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérom Paolom Gentilonim.



Talianske úrady rátajú v Ríme s protestmi voči Erdoganovej návšteve, v centre mesta však nepovolili v danom čase žiadne mítingy. O bezpečnosť hosťa z Ankary, ktorý pricestuje letecky v nedeľu večer a opustí Taliansko v pondelok v neskorých popoludňajších hodinách, bude dbať 3500 príslušníkov armády a polície.