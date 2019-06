V Rusku zatkli investigatívneho novinára, obvinili ho z predaja drog

Zatknutie spája Golunov so svojou novinárskou činnosťou a všetky obvinenia odmieta. Pre obvinenia v súvislosti s drogami mu hrozí 10-20 rokov väzenia.

Moskva 8. júna (TASR) - Ruská polícia v sobotu obvinila investigatívneho novinára Ivana Golunova z pokusu o obchodovanie s "veľkým množstvom" nelegálnych drog. Informoval o tom Golunovov obhajca. Novinárovi kolegovia tvrdia, že ide o vykonštruovaný proces s cieľom potrestať ho za prácu.



Ruská polícia neskôr zverejnila oznámenie, podľa ktorého novinára previezli do moskovskej nemocnice, pretože sa "necítil dobre". "Na základe vyšetrenia záchranármi bolo prijaté rozhodnutie o vyslaní zadržaného do zdravotníckeho zariadenia na pozorovanie."



Novinárov právnik Pavel Čikov ešte predtým v sobotu prostredníctvom komunikačnej aplikácie Telegram uviedol, že "Ivan Golunov bol obžalovaný z pokusu o predaj drog".



Čikov zverejnil taktiež policajný dokument obsahujúci obvinenia z predaja drog, vznesené v sobotu ráno voči novinárovi z nezávislého spravodajského webu Meduza so sídlom v Lotyšsku.



Čikov dodal, že záchranári chceli Golunova hospitalizovať po tom, ako sa v sobotu zrútil na policajnej stanici pred plánovaným súdnym pojednávaním o tom, či bude vo väzbe.



Na Telegrame ďalej napísal, že lekári odhadujú, že Golunov má zlomené rebrá, podliatiny a otras mozgu a chceli ho vziať na nemocničné ošetrenie. Stretli sa však s "odporom policajtov".



Pred budovou súdu stáli podľa agentúry AFP novinári a držali plagáty s nápismi: "Som novinár Ivan Golunov. Zatknite aj mňa." Niekoľko z nich zadržala polícia.



Ruského novinára Golunova (36), ktorý sa venoval prípadom korupcie oficiálnych predstaviteľov mesta Moskva, zatkli vo štvrtok, keď išiel na stretnutie so svojím zdrojom.



V jeho ruksaku neskôr našli vrecúško s drogami - novinár však odmieta, že by patrilo jemu. Ďalšie vrecúško s drogami a váhy našla polícia v jeho byte, uviedol server Meduza.io.



V Rusku sa stal Golunov známy odhaľovaním korupčných prípadov v hlavnom meste, ktorého starostom je blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina Sergej Sobianin.



Golunovov právnik Dmitrij Džulaj v piatok pre agentúru Reuters uviedol, že podľa jeho názoru jeho klientovi drogy podstrčila polícia, aby ho tým zdiskreditovala. Dodal, že Golunova v policajnej väzbe zbili. Polícia podľa neho navyše odmietla odobrať vzorky z rúk obvineného novinára, jeho ruksaku a nechtov, aby sa potvrdilo, či vôbec bol v kontakte s drogami.