Iohannis: Spoločnosť nemá ciele, ktoré by ju zomkli

Rumunský prezident Klaus Iohannis pripomenul, že krajina, v ktorej voliči zažili viaceré sklamania, oslavuje v tomto roku storočnicu svojho vzniku.

Bukurešť 29. januára (TASR) - Nová rumunská vláda premiérky Vioricy Dancilovej zložila v Bukurešti v pondelok ústavou predpísaný sľub do rúk prezidenta balkánskej krajiny Klausa Iohannisa.



Najvyšší rumunský predstaviteľ pri tejto príležitosti ostro kritizoval doterajšie pôsobenie predchádzajúcich vlád v úrade a pripomenul, že po dvoch predchádzajúcich fiaskach sa moci ujíma už tretia koaličná vláda sociálnych demokratov a liberálov od volieb v decembri 2016.



Prezident upozornil, že medzi predvolebnými prísľubmi koaličných strán a "bezhlavosťou i chaosom" prejavujúcimi sa pri vládnutí je obrovská priepasť. Vyzval preto nastupujúcu vládu na plnenie predvolebných sľubov koaličných strán.



Iohannis pranieroval, že niet pokroku, ktorý by stál za zmienku, v oblasti zdravotníctva a školstva, rozvojové projekty v oblasti infraštruktúry pútajú pozornosť nedostatkami. Konštatoval, že zainteresovaní presadzujú reformu justície nerešpektujúc argumenty a upozornenia zahraničných partnerov.



Narušenie princípu nezávislosti justície je neprijateľné, zdôraznila hlava štátu v prítomnosti predsedov oboch komôr rumunského parlamentu a dodala, že koalícia by nemala nezohľadniť ani odkaz od stoviek tisícok demonštrujúcich v uliciach.



Klaus Iohannis pripomenul, že krajina, v ktorej voliči zažili sklamanie aj v oblasti zvyšovania miezd, oslavuje v tomto roku storočnicu svojho vzniku, ale spoločnosť nemá spoločné ciele, ktoré by ju zomkli, iba nenaplnené očakávania.



Prezident zaželal novej vláde mnoho úspechov pri napĺňaní oprávnených spoločenských očakávaní.