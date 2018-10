Do Španielska prišlo za mesiac prvýkrát viac ako 10 000 migrantov

Z takmer 100.000 utečencov a ďalších migrantov, ktorí v tomto roku prišli do Európy cez Stredozemné more, skoro polovica dorazila do Španielska.

Ženeva 30. októbra (TASR) - Cieľovou krajinou čoraz väčšieho počtu migrantov, ktorí sa vydajú na cestu cez Stredozemné more, sa stáva Španielsko. V októbri, prvýkrát od začiatku masového prílevu migrantov touto morskou cestou pred piatimi rokmi, prišlo do tejto krajiny v priebehu jedného mesiaca viac ako 10.000 ľudí, informovala v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Do 28. októbra zaregistrovala IOM v Španielsku 10.042 migrantov, ktorí sa tam dostali loďou, v Taliansku ich bolo 1003 a v Grécku 3338.



Z takmer 100.000 utečencov a ďalších migrantov, ktorí v tomto roku prišli do Európy cez Stredozemné more, skoro polovica dorazila do Španielska. Zároveň tam v tomto roku prišlo viac migrantov ako v rokoch 2015, 2016 a 2017 dohromady, uviedla IOM. Zvyšuje sa aj počet príchodzích za jeden deň: v septembri to bolo 270 osôb, v októbri už 360.



V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi však klesá celkový počet migrantov, ktorí prichádzajú do Európy cez Stredozemné more: v roku 2017 ich bolo do konca októbra takmer 150.000 a v roku 2016 v tom istom období až 335.000.