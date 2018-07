Najviac migrantov už prichádza do Európskej únie cez Španielsko

Frontex informoval, že takmer 6400 migrantov sa dostalo v júni do Španielska, čo je nárast o 166 percent oproti minuloročnému júnu.

Rím/Varšava 17. júla (TASR) - Španielsko sa stalo po Taliansku hlavným vstupným miestom pre migrantov prichádzajúcich do Európskej únie cez Stredozemné more. Informovali o tom v utorok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



Od začiatku tohto roka do 15. júla zaznamenali príchod 18.016 migrantov na španielske pobrežie. Do Talianska ich prišlo 16.566 a 14.678 do Grécka, oznámila IOM na brífingu.



V Španielsku sa počet prichádzajúcich migrantov za to isté obdobie oproti vlaňajšku strojnásobil. V Taliansku sa znížil o viac ako 80 percent a v Grécku sa zvýšil o viac ako 50 percent.



Frontex informoval, že takmer 6400 migrantov sa dostalo v júni do Španielska, čo je nárast o 166 percent oproti minuloročnému júnu. Väčšina z nich pochádzala z Maroka, Guiney a Mali.



Agentúra DPA pripomína, že šéf Frontexu Fabrice Leggeri už celé mesiace varoval, že hlavnou trasou pre migrantov do Európy sa môže stať prechod cez more do Španielska.



K zníženiu počtu príchodov migrantov do Talianska došlo v čase, keď sa moci ujala začiatkom júna populistická vláda, ktorá vedie voči príchodom utečencov kampaň.



Minister vnútra Matteo Salvini zakázal, aby lode charitatívnych organizácií privážali zachránených migrantov do talianskych prístavov a navrhoval, aby všetkých ľudí zachytených na mori vracali späť do Líbye.