Iračanov podozrivých z terorizmu zadržaných v Prahe, poslali do väzby

Praha 29. marca (TASR) - Dvojicu Iračanov podozrivých z napojenia na teroristov, ktorých v stredu zadržali v Prahe, poslal v piatok český súd do vydávajúcej väzby. Súd zároveň rozhodol, že dvojica bude vydaná do Rakúska. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Tridsaťročný Ammar Rahím Mahmúd s vydaním do Rakúska súhlasil, preto súd v skrátenom konaní rozhodol, že sa tak stane do desiatich dní. Súd rozhodol rovnako aj v prípade o tri roky mladšej Rijám Šukrí Salí Badríovej. Tá sa k zadržaniu nevyjadrila, Mahmúd podľa svojho právneho zástupcu pred súdom akúkoľvek vinu poprel. Pražský súd však o jeho vine či nevine nerozhodoval, doplnili Novinky.cz.



Podľa hovorcu Mestského štátneho zastupiteľstva Aleša Cimbalu mala zadržaná dvojica v pláne priletieť v stredu do Prahy, prenocovať tu a pozrieť sa po pamiatkach, a vo štvrtok letieť ďalej do Rakúska. Cimbala doplnil, že nikto z nich nemá ani nemal väzby na nikoho v ČR.



Muža a ženu zadržala polícia v stredu v Prahe po ich prílete na letisko Praha-Ruzyně. Iračania mali údajne tvoriť teroristickú bunku s ďalším mužom z Iraku, ktorý je podozrivý z dvoch teroristických útokov na vysokorýchlostné vlaky v Nemecku, pripomenuli Novinky.cz.



Toho zadržala vo Viedni rakúska polícia. Muž sa údajne pokúsil vlani v októbri vykoľajiť vlak na trase Norimberg-Mníchov, o dva mesiace neskôr zase položil betónovej dosky na koľaje blízko Dortmundu. Ani v jednom prípade sa nikomu nič nestalo.



O zadržaní všetkých troch podozrivých informoval vo štvrtok rakúsky minister vnútra Herbert Kickl, česká polícia informácie neskôr potvrdila.



To, že sa česká verejnosť dozvedela o zadržaní údajných teroristov od rakúskeho ministra vnútra, nepovažuje ten český, Jan Hamáček, za pochybenie. Podľa českého premiéra Andreja Babiša išlo o bežný policajný úkon, nesúvisiaci s národnou bezpečnosťou, dodali Novinky.cz.