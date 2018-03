Iracký parlament znížil v rozpočte dotácie pre Kurdistan

Kurdskí zákonodarcovia na protest voči škrtom hlasovanie bojkotovali.

Bagdad 3. marca (TASR) - Iracký parlament odhlasoval v sobotu federálny rozpočet vo výške v prepočte 71,4 miliárd eur, ktorý znižuje dotácie pre Kurdistan po tom, ako minuloročné neúspešné snahy tohto autonómneho regiónu o nezávislosť vyvolali napätie vo vzťahu s Bagdadom. Informovala o tom agentúra DPA.



Zákon, ktorý redukuje dotácie pre Kurdistan v tohtoročnom rozpočte z minuloročných 17 percent na 12,6, schválilo 187 poslancov z 328-členného parlamentu. Kurdskí zákonodarcovia na protest voči škrtom hlasovanie bojkotovali.



Podľa irackej vlády sú vyčlenené dotácie primerané 5,2 miliónu obyvateľov Kurdistanu. Premiér Hajdar Abádí vyslovil spokojnosť s dlho odkladaným schválením rozpočtu.



Hlasovanie parlamentu sa odkladalo celé mesiace pre nezhody o tom, koľko prostriedkov vydeliť pre Kurdistan a oblastiam spustošeným tromi rokmi bojov proti extrémistickým milíciám Islamského štátu.



Kurdský poslanec Sirwán Siríní označil v sobotu hlasovanie o škrtoch pre Kurdistan za "závažný akt" a obvinil parlament z "prehliadania" kurdskej menšiny v krajine. "Medzinárodné spoločenstvo a Organizácia Spojených národov by mali byť zodpovedné za to, čo sa v budúcnosti stane, ak sa Kurdi rozhodnú bojkotovať politický proces a voľby," uviedol kurdský poslanec.



V Iraku by sa mali konať parlamentné voľby 12. mája, pripomína DPA.



Bagdad má spory s Kurdistanom, odkedy sa v tejto oblasti a sporných územiach ovládaných kurdskými silami konalo v septembri referendum o nezávislosti. Bagdad reagoval sankciami na Kurdistan vrátane zákazu medzinárodných letov do tohto regiónu a z neho. Iracké sily sa navyše zmocnili mesta Kirkúk po tom, ako sa z neho v októbri stiahli kurdské oddiely pešmergov.