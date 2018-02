Iracká tajná služba: Vodca IS je stále nažive, ale je ťažko zranený

Generálny riaditeľ tajných služieb a protiteroristického úradu irackého ministerstva vnútra abú Alí Basrí uviedol, že Baghdádí sa ukrýva v púšti na sýrskej strane iracko-sýrskych hraníc.

Bagdad 12. februára (TASR) - Vodca takzvaného Islamského štátu (IS) abú Bakr Baghdádí je stále nažive, ale zranenia a podlomené zdravie ho donútili odstúpiť z vedenia tejto teroristickej organizácie. Napísal to v pondelok britský denník Telegraph s odvolaním sa na vyhlásenie irackej tajnej služby a nemenovaných amerických predstaviteľov.



Generálny riaditeľ tajných služieb a protiteroristického úradu irackého ministerstva vnútra abú Alí Basrí uviedol, že Baghdádí sa ukrýva v púšti na sýrskej strane iracko-sýrskych hraníc, severovýchodne od provincie Dajr az-Zaur.



"Máme nevyvrátiteľné informácie a dokumenty od zdrojov zvnútra tejto teroristickej organizácie (IS), že Baghdádí je nažive a ukrýva sa," povedal Basrí pre iracký provládny denník Sabah.



Podľa Basrího utrpel vodca IS "zlomeniny a iné závažné zranenia", ktoré sú pravdepodobne dôsledkom vzdušných útokov na bašty islamského štátu v Iraku a v Sýrii v roku 2015 a v máji 2017. Baghdádí, ktorý okrem iného trpí na cukrovku, nie je po útokoch údajne schopný chôdze. Basrí jeho stav opísal ako "mimoriadne vážny" s tým, že aj v dôsledku "zhoršujúceho sa psychického stavu" bol vodca IS prijatý do nemocnice nachádzajúcej sa v púšti Džazíra.



Ruskí predstavitelia tvrdili, že Baghdádí, ktorý sa na verejnosti neukázal od vyhlásenia islamského kalifátu v irackom meste Mósul v júli 2014, zahynul pri vzdušnom útoku na zasadnutie vysokopostavených predstaviteľov IS na sýrsku Rakku v máji 2017. Rusko však nijaké dôkazy o Baghdádího smrti neposkytlo a tvrdenia ruských predstaviteľov spochybnili aj Spojené štáty.