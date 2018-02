Iracká vláda potvrdila znižovanie počtu amerických vojakov v krajine

Za posledný týždeň vraj opustili krajinu letecky každý deň desiatky vojakov.

Bagdad 5. februára (TASR) - Znižovanie počtu amerických vojakov v Iraku potvrdil v pondelok pre agentúru AP hovorca irackej vlády.



"Boj proti Daíšu (Islamský štát) sa skončil a tak sa zníži stupeň prítomnosti Američanov" v krajine, povedal hovorca Saad Hadísí.



Bagdad v decembri oznámil víťazstvo nad džihádistickou skupinou Islamský štát (IS) v Iraku, kde sa islamisti pred takmer troma rokmi zmocnili približne tretiny jej územia a pripojili ho k svojmu kalifátu vyhlásenému aj v časti Sýrie.



Hovorca Hadísí pripomenul, že presun vojakov z Iraku je iba vo svojej počiatočnej fáze a v súčasnosti neznamená začiatok úplného odsunu amerických vojakov z krajiny.



Agentúra AP pôvodne citovala nemenovaných západných kontraktorov, podľa ktorých sú vojaci, zbrane a vybavenie prevážané z Iraku do Afganistanu. Za posledný týždeň vraj opustili krajinu letecky každý deň desiatky vojakov.



Jednotky IS sa v lete roku 2014 zmocnili takmer tretiny územia Iraku, pričom dobyli aj druhé najväčšie mesto krajiny - Mósul.



Mósul bol oslobodený počas mohutnej operácie vlani v lete, následne sa uskutočnili podobné vojenské operácie aj v menších mestách, ktoré obsadili islamisti.



Spojené štáty spustili svoje letecké operácie proti IS v Iraku v auguste 2014.