Iracké milície oznámili, že raketami útočili na militantov IS v Sýrii

Bagdad 7. februára (TASR) - Iracké milície vypálili desiatky rakiet zacielených na militantov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí sa ukrývajú v dedine na susednom území Sýrie. Vo štvrtok o tom informovali samotné iracké šiitské milície s názvom Ľudové mobilizačné sily (PMF), ktoré uznáva aj vláda v Bagdade.



PMF vystrelili 50 rakiet na ciele v dedine Baghúz, ktorá je súčasťou posledného územia v Sýrii kontrolovaného extrémistami z IS.



Stanovištia IS vo vnútri Sýrie bombardovala už aj predtým iracká armáda, ale milície - z ktorých mnohé podporuje šiitský Irán - sa zriedkavo zapájajú do cezhraničného ostreľovania. Niektoré frakcie PMF bojujú v súčasnosti priamo na území Sýrie, napísala tlačová agentúra AP.



IS prišiel prakticky o všetko územie, ktoré mal kedysi obsadené v Sýrii a Iraku. Stovky militantov IS sa teraz musia zdržiavať v obmedzenej malej oblasti, kde sú obkľúčení sýrskymi bojovníkmi, ktorým pomáhajú nálety pod velením Spojených štátov.



IS tvrdí, že v stredu zostrelil v Baghúze dron obsluhovaný príslušníkmi PMF.