Iracké vzdušné sily zaútočili na Islamský štát v Sýrii

Bagdad 6. mája (TASR) - Irak podnikol v nedeľu letecký útok v susednej Sýrii zameraný na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS).



O tomto útoku, ktorý bol najnovším zo série cezhraničných náletov na pozície extrémistov za posledné týždne, informoval iracký premiér Hajdar Abádí.



K oznámeniu došlo niekoľko dní pred parlamentnými voľbami v Iraku, v ktorých si Abádí chce zabezpečiť druhé funkčné obdobie na poste premiéra. Vo svojej kampani často zvýrazňoval svoju úlohu pri dozeraní nad porážkou extrémistickej skupiny.



Agentúra AP pripomína, že iracké a sýrske sily prakticky vyhnali IS z celého územia, ktoré kedysi ovládal, ale skupina stále operuje v odľahlých oblastiach pozdĺž hranice.



Bagdad oznámil víťazstvo nad Islamským štátom vlani v decembri.



Jednotky tejto extrémistickej skupiny sa v lete 2014 zmocnili takmer tretiny územia Iraku, pričom dobyli aj druhé najväčšie mesto krajiny - Mósul.



Mósul bol oslobodený počas mohutnej operácie vlani v lete, následne sa uskutočnili podobné vojenské operácie aj v menších mestách, ktoré obsadili príslušníci IS.