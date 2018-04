Iracké vzdušné sily zaútočili na IS v Sýrii

Zásah, ktorý nariadil iracký premiér Hajdar Abádí, sa uskutočnil na území pri sýrsko-irackej hranici.

Bagdad 19. apríla (TASR) - Irak podnikol vo štvrtok "smrtiace nálety" na ozbrojencov z extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii. S odvolaním sa na irackú vládu o tom informovala agentúra DPA.



Podľa informácií, ktoré zverejnila Abádího kancelária na sociálnej sieti Twitter, vykonali iracké vzdušné sily nálety v dôsledku hrozby, ktorú bunky IS v Sýrii predstavujú aj na irackom území. Ako ďalej uviedla kancelária irackého premiéra, nálety "urýchlia elimináciu" IS v tomto regióne.



Bagdad oznámil víťazstvo nad Islamským štátom vlani v decembri.



Jednotky tejto extrémistickej skupiny sa v lete 2014 zmocnili takmer tretiny územia Iraku, pričom dobyli aj druhé najväčšie mesto krajiny - Mósul.



Mósul bol oslobodený počas mohutnej operácie vlani v lete, následne sa uskutočnili podobné vojenské operácie aj v menších mestách, ktoré obsadili príslušníci IS.



Spojené štáty spustili svoje letecké operácie proti IS v Iraku v auguste 2014.