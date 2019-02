Irackí učitelia štrajkujú, po porážke IS chcú reformu školstva

Dvojdňový štrajk je zameraný na zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania v Iraku.

Bagdad 17. februára (TASR) - Tisícky irackých učiteľov vstúpili v nedeľu do celoštátneho štrajku. Jeho cieľom je podnietiť reformný proces v krajine, ktorá sa postupne zotavuje z následkov niekoľkoročného ničivého pôsobenia extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). Informoval o tom agentúra DPA.



Dvojdňový štrajk je zameraný na zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania v Iraku. Takisto má prinútiť vládu budovať nové školy s cieľom vyrovnať sa s rastúcim počtom žiakov, uviedol pre DPA šéf asociácie učiteľov.



"Zlepšenie irackej školskej infraštruktúry je aktuálne naliehavé, pretože veľký počet študentov absolvuje výučbu sediac na zemi," vysvetlil s tým, že na rade je teraz vláda a parlament, aby venovali viac pozornosti vzdelávaniu. Odbory popri ostatných požiadavkách vyzvali taktiež na zvyšovanie platov učiteľov.



Termín začiatku štrajku sa zhoduje s plánovaným začiatkom druhého školského polroka.



Irak vyhlásil v decembri 2017 víťazstvo nad IS, ku ktorému Bagdadu dopomohli jednotky medzinárodnej vojenskej aliancie vedenej USA. Spoločným úsilím sa tak v Iraku podarilo prevziať úplnú kontrolu nad územiami, ktoré islamisti ovládli v rokoch 2014-2015.



Bagdad uvádza, že na obnovu území zdevastovaných bojmi s IS potrebuje viac než 88 miliárd dolárov.