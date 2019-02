Iracký prezident bude v Paríži hovoriť aj o francúzskych džihádistoch

D. Trump vyzval začiatkom februára európske štáty, aby si zobrali domov a postavili pred súd viac ako 800 bojovníkov skupiny Islamský štát (IS), ktorí sa ocitli v zajatí na území Sýrie.

Paríž 25. februára (TASR) - Iracký prezident Barham Sálih začal v pondelok dvojdňovú návštevu Francúzska, ktorá sa zameriava na bezpečnostnú situáciu v jeho krajine, ako aj na boj proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS) v oblasti Blízkeho východu. Informoval o tom agentúra AP.



Sálih absolvuje v pondelok pracovný obed s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Prezidenti by mali hovoriť o prípadoch francúzskych občanov, ktorí sa rozhodli vycestovať do Iraku a Sýrie, aby tam bojovali po boku IS, a v súčasnosti ich zadržiavajú koaličné sily pod velením Spojených štátov.



Americký prezident Donald Trump vyzval začiatkom februára európske štáty, aby si zobrali domov a postavili pred súd viac ako 800 bojovníkov skupiny Islamský štát (IS), ktorí sa ocitli v zajatí na území Sýrie. Šéf Bieleho domu prostredníctvom Twitteru odkázal, že v opačnom prípade budú musieť americké sily, ktoré sa zo Sýrie sťahujú, týchto zradikalizovaných bojovníkov prepustiť. Mnohí z nich sú občania Európskej únie.



Oficiálne stanovisko Francúzska k tejto záležitosti je jednoznačné: Francúzski "teroristickí" bojovníci "musia byť súdení všade tam, kde spáchali svoje zločiny", konštatovalo francúzske ministerstvo zahraničných vecí.



Kancelária francúzskeho prezidenta na margo pondelňajšieho rokovania povedala, že Paríž zopakuje svoju plnú podporu Iraku. Blízkovýchodný partner totiž v súčasnosti zápasí s výzvami týkajúcim sa bezpečnosti, stability, inkluzívneho riadenia a rekonštrukcie krajiny.