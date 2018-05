Iracký súd odsúdil Belgičana na smrť za členstvo v Islamskom štáte

Muž výrazne vystupoval v propagandistických videách, v ktorých sa Islamský štát vyhrážal útokmi na európskej pôde, uviedla agentúra Reuters.

Bagdad 22. mája (TASR) - Iracký trestný súd odsúdil v utorok Belgičana na smrť obesením za členstvo v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA.



Verdikt proti Tarekovi Gadaounovi, známemu pod menom abú Hamza al-Baldžíkí, vyhlásil ústredný trestný súd v irackej metropole Bagdad.



Al-Baldžíkí (30), ktorý má marocký pôvod, je vplyvným zahraničným teroristom, ktorý bojoval v radoch Islamského štátu v Sýrii aj Iraku. Vo vyhlásení to napísal hovorca súdu Abdal Sattár Bajrakdar.



Belgičan sa podľa slov hovorcu súdu zúčastnil na niekoľkých teroristických operáciách a bol poverený výcvikom džihádistov, teda bojovníkov vo "svätej vojne" proti neveriacim. Bol jedným z najhľadanejších zahraničných teroristov bojujúcich v mene IS; zatkli ho irackom Mósule vlani v lete.



Muž výrazne vystupoval v propagandistických videách, v ktorých sa Islamský štát vyhrážal útokmi na európskej pôde, uviedla agentúra Reuters.



Iracká vláda už skôr informovala aj o súdnych procesoch s niektorými cudzinkami, ktoré pricestovali na územia dobyté Islamským štátom a pridali sa do jeho radov. Stovky z týchto žien už takisto zatkli, často s deťmi. Približne 20 cudziniek, vrátane občianok Turecka, Nemecka a Azerbajdžanu, odsúdili na smrť.