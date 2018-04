Islamský štát pohrozil útokmi na volebné miestnosti v Iraku

Kandidáti a voliči sú neveriaci ľudia, ktorí zišli z Božej cesty, vyhlásil hovorca IS abú al-Hasan al-Muhádžir vo zvukovej nahrávke zverejnenej v nedeľu.

Bagdad 23. apríla (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) pohrozila v nedeľu zámerným narušovaním budúcomesačných parlamentných volieb v Iraku a oznámila, že bude podnikať útoky na volebné miestnosti.



Kandidáti a voliči sú neveriaci ľudia, ktorí zišli z Božej cesty, vyhlásil hovorca IS abú al-Hasan al-Muhádžir vo zvukovej nahrávke zverejnenej v nedeľu.



Agentúra DPA napísala, že zatiaľ nebolo možné overiť pravosť nahrávky, ktorá sa šírila na internetových stránkach Islamského štátu.



V Iraku sa nové parlamentné voľby budú konať 12. mája.



Iracká armáda vlani do veľkej miery vyhnala Islamský štát z území, ktoré mala militantná organizácia v krajine obsadené, aj z mesta Mósul.



Odvtedy sa bezpečnostná situácia výrazne zlepšila, avšak IS sa stále nachádza v izolovaných oblastiach v púštnej časti na západe Iraku.