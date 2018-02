Militanti IS zabili v Iraku najmenej 27 príslušníkov šiitských milícií

Šiitské oddiely - nazývané Ľudové mobilizačné sily (PMF) - uviedli, že k útoku došlo v noci z nedele na pondelok juhozápadne od Kirkúku, kde príslušníci milícií vykonávali nočné razie.

Bagdad 19. februára (TASR) - Najmenej 27 príslušníkov irackých šiitských polovojenských oddielov zahynulo pri útoku ozbrojencov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) prezlečených do rovnošiat irackej armády, ku ktorému došlo neďaleko severoirackého mesta Kirkúk. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie uvedených šiitských milícií.



Šiitské oddiely - nazývané Ľudové mobilizačné sily (PMF) - uviedli, že k útoku došlo v noci z nedele na pondelok juhozápadne od Kirkúku, kde príslušníci milícií vykonávali nočné razie. Podľa PMF boli militanti prezlečení do uniforiem irackej armády, pričom v boji, ktorý trval viac ako dve hodiny, viacerí zahynuli a ďalší z oblasti utiekli.



Hovorca irackej armády Jahíja Rasúl uviedol, že nočný útok majú na svedomí tzv. spiace bunky Islamského štátu. Oblasť v súčasnosti prečesávajú jednotky irackej armády a pátrajú po jeho strojcoch.



K zodpovednosti za útok sa prostredníctvom spriaznenej tlačovej agentúry Amák medzičasom prihlásil Islamský štát.