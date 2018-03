Turecké vojenské jednotky zriadili v Kurdistane svoje základne

Turecký prezident Erdogan oznámil, že po víťazstve v sýrskom regióne Afrín rozšíri jeho krajina vojenské operácie do ďalších Kurdmi ovládaných oblastí v Sýrii, ako aj do oblasti Sindžár v Iraku.

Arbíl/Istanbul 22. marca (TASR) - Turecké vojenské jednotky zriadili základne v irackom autonómnom regióne Kurdistan, kde Ankara vedie útok proti kurdským povstalcom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na oficiálny zdroj z tejto enklávy.



Turecká armáda zriadila niekoľko kasární neďaleko mesta Soran v irackom Kurdistane, uviedol starosta mesta Krmanj Ezzat. Dodal, že turecké jednotky prišli do danej oblasti pred niekoľkými dňami.



Ankara oficiálne stanovisko k záležitosti nezverejnila.



Avšak štátna turecká tlačová agentúra Anadolu informovala, že turecké pozemné jednotky a letectvo viedli vo štvrtok operácie zamerané proti militantom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorých Ankara označuje za teroristov.



Počas tureckých náletov na dedinu v irackom Kurdistane zahynuli štyria civilisti, uviedol vládny zdroj z tohto územia. Dodal, že bombardovanie tureckého letectva pokračovalo celý deň.



V pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že po víťazstve v sýrskom regióne Afrín rozšíri jeho krajina vojenské operácie do ďalších Kurdmi ovládaných oblastí v Sýrii, ako aj do oblasti Sindžár v Iraku.



Irak v stredu prisľúbil, že zastaví akúkoľvek tureckú operáciu na svojom území.