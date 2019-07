Iracké vládne sily začali rozsiahlu operáciu proti Islamskému štátu

Irak v decembri 2017 vyhlásil víťazstvo nad IS a opätovne získal kontrolu nad rozsiahlym územím, ktoré zabrali extrémisti v rokoch 2014 a 2015.

Bagdad 7. júla (TASR) - Iracké sily začali v nedeľu pri sýrskych hraniciach rozsiahlu operáciu proti zvyškom teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na armádne zdroje.



Irak v decembri 2017 vyhlásil víťazstvo nad IS a opätovne získal kontrolu nad rozsiahlym územím, ktoré zabrali extrémisti v rokoch 2014 a 2015. Operatívci IS však odvtedy v rozličných častiach krajiny vykonali niekoľko útokov a únosov zameraných na bezpečnostné sily a civilistov.



Vojenská kampaň irackých síl si kladie za cieľ extrémistov v oblasti rozprestierajúcej sa od severných provincií Saláh ad-Dín a Ninive po západnú provinciu Anbár pri sýrskom pohraničí. Iracká armáda a militanti sa zúčastňujú na danej operácii s podporou aliancie pod americkým velením.



Iracký premiér Ádil Abd Mahdí ofenzívu vyzdvihol. "Dosiahneme rezolútne víťazstvo nad touto teroristickou skupinou. Iracké sily zaznamenajú ďalšie víťazstvá," vyhlásil.