Irak vrátil Turecku 188 detí domnelých džihádistov z Islamského štátu

Bagdad 29. mája (TASR) - Irak vrátil v stredu Turecku dovedna 188 detí Turkov podozrivých z členstva v extrémistickej skupine Islamský štát (IS). S odvolaním sa na zdroje z prostredia irackej justície o tom informovali agentúry AP a AFP.



K odovzdaniu detí došlo na medzinárodnom letisku v Bagdade za prítomnosti irackých i tureckých vládnych činiteľov a tiež predstaviteľov Detského fondu OSN (UNICEF), uviedol podľa AP iracký sudca. Vo vyhlásení, ktoré zase vydal hovorca irackého súdu, sa spomína, že okrem detí Bagdad odovzdal Ankare aj niekoľko dospelých osôb, ktoré boli v Iraku usvedčili z nelegálneho prechodu cez hranice, no svoje tresty si už odsedeli.



Bagdad obdobným spôsobom vrátil ešte koncom apríla do Tadžikistanu celkovo 84 detí Tadžikov, ktorých iracké súdy usvedčili z členstva v IS či iných džihádistických skupinách. Ešte predtým vrátil Irak desiatky detí domnelých džihádistov aj do Ruska. Niekoľko detí, ktorých matky sú v Iraku zadržané pre obdobné obvinenia, repatriovali aj Nemecko a Francúzsko.



Bagdad síce deklaroval víťazstvo nad IS už v roku 2017, k definitívnej porážke cezhraničného kalifátu, ktorý táto organizácia vyhlásila, došlo až v marci po tom, ako Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) dobyli dedinu Bághúz, poslednú baštu IS v Sýrii.



Iracké súdy sa v súčasnosti boria s náporom džihádistov, pričom doposiaľ usvedčili z členstva v IS zhruba 500 cudzincov - mužov i žien, píše agentúra AFP. Dodáva, že členstvo v IS sa v Iraku trestá smrťou, na ktorú odsúdili od nedele aj sedem francúzskych občanov. Procesy so zahraničnými džihádistami v Iraku kritizujú ľudskoprávne organizácie, ktoré tvrdia, že sa často opierajú len o dôkazy získané pri mučení.