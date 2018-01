Vrtuľníky riadené Američanmi omylom zabili 7 ľudí vrátane civilistov

Pri týchto leteckých útokoch v okrese al-Baghdádí v západnej provincii Anbár utrpelo zranenia ďalších 15 ľudí vrátane miestneho predstaviteľa.

Bagdad 27. januára (TASR) - Vrtuľníky riadené Spojenými štátmi v sobotu omylom zabili sedem Iračanov pri operácii, ktorej cieľom bolo zatknúť podozrivého militanta. Informovali o tom miestni zdravotníci a armádni predstavitelia.



Medzi obeťami sa nachádzajú príslušníci irackých bezpečnostných síl a civilisti.



Pri týchto leteckých útokoch v okrese al-Baghdádí v západnej provincii Anbár utrpelo zranenia ďalších 15 ľudí vrátane miestneho predstaviteľa.



Vrtuľníky po zadržaní "hľadaného teroristu" zasiahli paľbou skupinu ozbrojených osôb, ktoré mali byť údajnými militantmi. Uviedlo to mediálne centrum Military Media Cell napojené na irackú armádu.



Neskôr sa zistilo, že obeťami sa stali príslušníci bezpečnostných síl a civilisti.



Iracká armáda nariadila vyšetrovanie prípadu.



Koalícia vedená Spojenými štátmi už vyše tri roky podporuje Irak v jeho rozsiahlej vojenskej operácii zameranej na vyhnanie extrémistov z tzv. Islamského štátu (IS) z krajiny.



Iracký premiér Hajdar Abádí minulý mesiac oznámil, že extrémistická organizácia Islamský štát bola v jeho krajine rozdrvená.



IS v roku 2014 pri bleskovej bojovej operácii dobyl obrovské iracké územia a prihlásil sa k zodpovednosti za sériu krvavých útokov v Iraku, pripomenula tlačová agentúra DPA.