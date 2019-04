Irak zavrhol približne 45.000 detí narodených pod vládou IS

Generálny tajomník NRC Jan Egeland varoval, že tieto deti, z ktorých väčšina žije v utečeneckých táboroch, sú možnou ľudskou časovanou bombou.

Kodaň/Bagdad 30. apríla (TASR) - Pod nadvládou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) sa podľa odhadov narodilo v Iraku 45.000 detí a tie sú vylúčené zo spoločnosti, pretože vláda v Bagdade ich odmieta zahrnúť do dokumentácie a vydať im doklady. V utorok o tom informovala mimovládna organizácia Nórskej rady pre utečencov (NRC), píše agentúra AP.



Generálny tajomník NRC Jan Egeland varoval, že tieto deti, z ktorých väčšina žije v utečeneckých táboroch, sú "možnou ľudskou časovanou bombou".



"Ak sa táto otázka nebude riešiť okamžite, deťom bez dokladov hrozí, že zostanú na okraji spoločnosti. Toto vážne ohrozuje budúce vyhliadky úsilia o zmierenie," povedal Egeland.



"Vyzývame vládu, aby zabezpečila, že deti bez dokladov budú mať právo existovať ako každý iný iracký občan," dodal s odvolaním sa na 38-stranovú správu organizácie s názvom Bariéry od narodenia.



Ide o deti, ktoré sa narodili v rokoch 2013-2017, keď táto militantná skupina ovládala takmer tretinu Iraku. Iracká vláda rodné listy týchto detí neuznáva, pretože ich vydal IS.



Mimovládna organizácia so sídlom v Nórsku povedala, že jej právne oddelenie dostáva mesačne v priemere 170 žiadostí o pomoc v prípadoch detí bez dokladov. Deti, ktorých otcovia nemajú doklady takisto, sú na vládnom bezpečnostnom zozname alebo sa považujú za spojené s IS.



"Deti nie sú zodpovedné za zločiny, ktoré spáchali ich príbuzní; už teraz sa mnohým odopierajú základné práva ako občanov Iraku."



Egeland varoval, že deťom bez dokladov bude odmietané právo na vzdelanie či zdravotnú starostlivosť, a tým aj celkovo "právo existovať". Poskytovanie takýchto základných práv na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť týmto deťom je podľa neho "kľúčom k zabezpečeniu trvalo udržateľnej budúcnosti pre nich", ako aj pre Irak.



"Spoločnosť nemôže byť v pokoji, ak dovolí vzniknúť generácii detí bez štátnej príslušnosti."