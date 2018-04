Ak USA odstúpia od jadrovej dohody, Irán zrejme urobí to isté

Jadrová dohoda je predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program.

New York 24. apríla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf varoval v utorok administratívu prezidenta USA Donalda Trumpa pred odstúpením od jadrovej dohody s Teheránom. Podkopalo by to podľa neho rozhovory so Severnou Kóreou, pretože by sa ukázalo, že Amerika porušuje svoje sľuby.



Pre agentúru AP uviedol, že ak Trump od dohody odstúpi, Irán "veľmi pravdepodobne" urobí to isté. Irán by už viac nebol viazaný medzinárodnými záväzkami podľa tejto dohody, konštatoval Zaríf. To by umožnilo Iránu obnoviť program obohacovania uránu nehľadiac na obmedzenia stanovené jadrovou dohodou z roku 2015.



Zaríf v rozhovore uviedol, že Irán by privítal uvoľnenie napätia na Kórejskom polostrove. Podľa iránskeho ministra však Trump ukazuje, že USA "nie sú dôveryhodným, spoľahlivým rokovacím partnerom". To robí z USA "dosť nepravdepodobného partnera" pre akékoľvek globálne dohody, dodal Zaríf.



Historická jadrová dohoda medzi Iránom a šiestimi veľmoci - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.



Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program.