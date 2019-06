Irán avizoval právne kroky v súvislosti s americkým dronom

Teherán tvrdí, že dron narušil vzdušný priestor Iránu, čo Washington popiera s tým, že lietadlo bolo zostrelené nad medzinárodnými vodami v Hormuzskom prielive.

Teherán 23. júna (TASR) - Irán plánuje podniknúť právne kroky proti Spojeným štátom v súvislosti s bezpilotným lietadlom, ktoré údajne narušilo jeho vzdušný priestor. Uviedla to v nedeľu iránska viceprezidentka pre právne záležitosti Lajá Džonejdíová.



"Vyslanie špionážneho dronu do iránskeho vzdušného priestoru je jasným porušením medzinárodného práva Washingtonom a z tohto dôvodu zvažujeme podniknutie právnych krokov proti USA," povedala Džonejdíová podľa tlačovej agentúry Tasním.



Iránska vláda chce predložiť Organizácii Spojených národov "nevyvrátiteľné dôkazy", že dron narušil vzdušný priestor krajiny, dodala Džonejdíová. Zdôraznila však, že všetky strany by sa mali snažiť zabrániť eskalácii krízy, informuje ďalej agentúra DPA.



Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že na poslednú chvíľu odvolal nálety na iránske ciele, keď mu generáli oznámili, že by pri nich zahynulo 150 ľudí, čo by podľa neho nebola primeraná reakcia na štvrtkové zostrelenie amerického prieskumného bezpilotného lietadla Iránom.



Teherán tvrdí, že dron narušil vzdušný priestor Iránu, čo Washington popiera s tým, že lietadlo bolo zostrelené nad medzinárodnými vodami v Hormuzskom prielive.



Ďalší iránsky vojenský veliteľ v nedeľu varoval, že vojna s Iránom by mala nekontrolovateľné dôsledky pre celý región a ohrozila by aj životy amerických vojakov.



"Ak by v regióne vypukla vojna, vymkla by sa kontrole a žiadna krajina by už nedokázala zvládnuť jej rozsah ani trvanie," povedal generál Gholámalí Rašíd, ktorý má na starosti koordináciu spoločných operácií iránskych ozbrojených síl.



Rašíd uviedol, že Irán si neželá regionálnu vojnu a nemal by sa nechať vtiahnuť do "strategického konfliktu" s trojicou trio Spojené štáty, Izrael a Saudská Arábia.



USA by podľa neho tiež mali myslieť na to, že "nesprávne kroky" môžu mať závažné dôsledky. "Američania by sa mali starať aspoň o životy svojich vlastných vojakov a nevystavovať ich zbytočnému riziku," citovala generála polooficiálna agentúra Fars.