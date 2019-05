Irán čiastočne odstúpil od jadrovej dohody

Iránsky prezident Hasan Rúhání dodal, že jeho krajina si ponechá prebytok obohateného uránu, namiesto toho, aby ho v súlade s jadrovou dohodou predávala.

Teherán 8. mája (TASR) - Irán už nebude rešpektovať obmedzenia týkajúce sa obohacovania uránu a zásob ťažkej vody, s ktorými súhlasil v dohode dosiahnutej v roku 2015 so svetovými mocnosťami. Oznámila to v stredu iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti (SNSC), ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Zmienená vládna inštitúcia ďalej uviedla, že dané opatrenie je nevyhnutné pre "zabezpečenie práv krajiny a navrátenie rovnováhy" po tom, ako Washington presne pred rokom, 8. mája 2018, odstúpil od jadrovej dohody.



"Iránska islamská republika sa v súčasnom štádiu nepovažuje za zaviazanú dodržiavať reštrikcie týkajúce sa uskladňovania zásob obohateného uránu a ťažkej vody. Zvyšné strany dohody dostali 60 dní na implementovanie svojich záväzkov, konkrétne v oblastiach bankovníctva a ropy," uviedla SNSC.



Rada odkazovala na záväzky Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska stiahnuť sankcie uvalené na Irán výmenou za jeho obmedzenie jadrových aktivít.



Zmienených päť krajín do značnej miery zlyhalo pri dodržaní svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody; ich banky a ropné spoločnosti z krajiny odišli, aby sa vyhli širokým sankciám opätovne uvaleným zo strany Washingtonu počas uplynulého roku na iránsky bankový a ropný sektor.



Iránsky prezident Hasan Rúhání dodal, že jeho krajina si ponechá prebytok obohateného uránu, namiesto toho, aby ho v súlade s jadrovou dohodou predávala, dopĺňa tlačová agentúra AP. Rúhání zároveň varoval, že obohacovanie uránu sa obnoví, ak sa do 60 dní nedosiahnu nové podmienky jadrovej dohody.



Irán na základe jadrovej dohody môže uchovávať maximálne 300 kilogramov nízko obohateného uránu. Predtým disponoval zásobami 10.000 kilogramov vyššie obohateného uránu.



V súčasnosti dohoda stanovuje, že Irán môže obohacovať urán na 3,67 percenta, čo je postačujúce pre komerčné jadrové elektrárne. Urán na použitie v jadrových zbraniach musí byť obohatený na zhruba 90 percent, vysvetľuje AP. Vedci však tvrdia, že ak sa krajine podarí obohatiť urán na približne 20 percent, čas potrebný na dosiahnutie 90-percentného obohatenia sa skráti na polovicu. Irán predtým obohacoval urán na 20 percent.