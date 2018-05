Európska podpora pre jadrovú dohodu nie je dostatočná, znie z Iránu

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf to v nedeľu povedal zástupcovi Európskej komisie.

Teherán 21. mája (TASR) - Európska únia nerobí po odstúpení Spojených štátov od tzv. jadrovej dohody s Teheránom dosť na zachovanie prínosov, ktoré má táto dohoda z roku 2015 pre Irán. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf to v nedeľu povedal zástupcovi Európskej komisie.



Komisár EÚ pre klímu a energetiku Miguel Arias Caňete uviedol, že Teherán si želá, aby Únia konala rýchlo pre zachovanie svojich ropných obchodov s Iránom a aby zvážila poukazovanie platieb za iránsku ropu v eurách priamo do iránskej centrálnej banky, čím by obišli americký finančný systém, informovala ďalej agentúra Reuters.



"Po odstúpení Ameriky... nie je európska politická podpora pre túto dohodu dostatočná," citovala slová Zarífa adresované Ariasovi Caňetemu na stretnutí v Teheráne iránska štátna agentúra IRNA.



Prezident USA Donald Trump 8. mája oznámil, že jeho krajina odstupuje od jadrovej dohody s Iránom. Americké ministerstvo financií následne uviedlo, že Washington obnoví široký rad sankcií voči Iránu vrátane opatrení zameraných proti jeho ropnému sektoru a transakciám s jeho centrálnou bankou.



Lídri EÚ prisľúbili, že sa pokúsia zachrániť obchody s iránskym ropným sektorom a prúdenie investícií do tejto krajiny, priznali však, že to nebude ľahké.



"Musíme zachovať túto dohodu, aby sme nemuseli rokovať o novej dohode," povedal Arias Caňete západným novinárom po dvoch dňoch rozhovorov s iránskymi predstaviteľmi v Teheráne. "Náš odkaz je veľmi jasný. Toto je jadrová dohoda, ktorá funguje."