Irán: Európska prítomnosť v Perzskom zálive by bola provokáciou

Teherán 28. júla (TASR) - Za provokáciu označil Irán v sobotu britský návrh, aby európske krajiny spoločne vytvorili ochranné námorné sily s cieľom chrániť lodnú dopravu v Perzskom zálive. Písala o tom agentúra AFP.



"Počuli sme, že chcú do Perzského zálivu poslať európske loďstvo, čo by bol jednoznačne nepriateľský krok, ktorý by viedol k nárastu napätia," povedal podľa iránskej polooficiálnej agentúry ISNA hovorca iránskej vlády Alí Rabií.



Vo svojom vyhlásení Rabií ďalej zdôraznil, že bezpečnosť v Perzskom zálive by mala byť zabezpečovaná regionálnymi krajinami. "My (Irán) sme najväčšími garantmi bezpečnosti námornej plavby v Perzskom zálive," dodal hovorca.



Irán zadržal ešte 19. júla vo vodách Hormzského prielivu roný tanker Stena Impero, plaviaci sa pod britskou vlajkou. Tanker sa podľa Teheránu zrazil s iránskou rybárskou loďou, pričom ignoroval jej tiesňové volanie a porušil medzinárodné pravidlá námornej dopravy.



K zadržaniu tankera došlo zhruba dva týždne po tom, ako v britskom zámorskom území Gibraltár zadržali iránsky supertanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií Európskej únie voči Sýrii.



Spojené kráľovstvo v pondelok v tejto súvislosti oznámilo, že chce v Perzskom zálive zriadiť námorné ochranné sily pod vedením Európy.



Britský návrh sa však podľa AFP na Európskom kontinente stretol len s vlažnou odozvou. Francúzsko vo štvrtok na britskú výzvu reagovalo vyhlásením, že nie je ochotné vyslať do oblasti Perzského zálivu ďalšie vojenské sily, avšak je pripravené zdieľať s Londýnom informácie a koordinovať využitie vojenských kapacít, ktoré v regióne už má.



Britskú iniciatívu naopak uvítala dánska vláda, avšak prípadnú účasť na takejto misii by ešte musel schváliť dánsky parlament.