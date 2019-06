Irán je trikrát väčší než Irak, pripomína nemecký denník

Bolo by nemožné poraziť tak územne veľkú krajinu ako Irán len s náletmi.

Stuttgart 15. júna (TASR) - Je možné predpokladať, že americký prezident Donald Trump chápe, akú katastrofu by riskoval potenciálnou vojnou s Iránom, píše sa v sobotňajšom vydaní denníka Stuttgarter Nachrichten.



Nemecký denník takto komentuje najnovšie napätie medzi Spojenými štátmi a Iránskou islamskou republikou po štvrtkovým útokoch na tankery v Hormuzskom prielive, uviedla agentúra DPA.



Denník pripomína, že Irán "je trikrát väčší než Irak, kde sa Amerika dostala do zmätku, keď tam v marci 2003 vpochodovala".



"Bolo by nemožné poraziť tak územne veľkú krajinu ako Irán len s náletmi. Trump by musel poslať pozemné jednotky a prípadne znovu zaviesť brannú povinnosť," domnieva sa Stuttgarter Nachrichten.



"Okrem toho po vycúvaní z jadrovej dohody sa USA nemôžu spoliehať na pomoc európskych spojencov - dokonca ani na Britov, ktorí dosiaľ poslušne pochodovali popri amerických vojakoch," dodal denník.