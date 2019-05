Irán: Medzinárodná jadrová dohoda je na pokraji kolapsu

Prezident Donald Trump sa vlani rozhodol jednostranne odstúpiť od medzinárodnej dohody, na ktorej základe sa Irán vzdal vývoja svojho jadrového programu výmenou za zrušenie zahraničných sankcií.

Teherán 1. mája (TASR) - Medzinárodná jadrová dohoda o jadrovom programe Iránu z roku 2015 je na pokraji kolapsu. Vyhlásil to námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Abbás Araghčí, ktorého citovala agentúra DPA.



"Diplomacii sme venovali veľa času, ale čo je dosť, to je dosť... Jadrová dohoda sa rýchlo blíži do svojej záverečnej fázy," napísal Araghčí v stredajšom vydaní iránskych novín Etemad.



Reagoval tak na najnovšie sprísnenie ropných sankcií voči Teheránu. Ostatní signatári dohody sú podľa Araghčího v tomto smere bezmocní a postoj Spojených štátov zmeniť nedokážu.



Washington minulý týždeň oznámil, že ruší všetky doterajšie výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy. Cieľom tohto opatrenia je podľa Bieleho domu "znížiť vývoz iránskej ropy na nulu a pripraviť tak Teherán o hlavný zdroj jeho príjmov".



Prezident Donald Trump sa vlani rozhodol jednostranne odstúpiť od medzinárodnej dohody, na ktorej základe sa Irán vzdal vývoja svojho jadrového programu výmenou za zrušenie zahraničných sankcií.



Zvyšní signatári (EÚ, Británia, Francúzsko, Nemecko, Čína a Rusko) dohodu stále dodržujú a usilujú sa ju zachrániť, najmä v ekonomických aspektoch. Podľa Araghčího však v tomto smere prakticky nič nepodnikli.



Najnovšie americké sankcie voči Iránu, v podobe zrušenia spomínaných výnimiek, majú vstúpiť do platnosti vo štvrtok 2. mája. Krajinám, ktoré by napriek tomu pokračovali v nákupe iránskej ropy, budú hroziť sankcie zo strany USA.