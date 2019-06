Irán môže odstúpiť od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní

Nemenovaný iránsky predstaviteľ to povedal v predvečer piatkových rokovaní zástupcov Iránu, Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska o záchrane vzájomnej dohody z roku 2015.

Viedeň 28. júna (TASR)



Nemenovaný iránsky predstaviteľ, ktorého citovala tlačová agentúra DPA, to povedal v predvečer piatkových rokovaní zástupcov Iránu, Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska o záchrane vzájomnej dohody z roku 2015. Tá mala obmedziť jadrové aktivity Iránu výmenou za stiahnutie protiiránskych sankcií.



V reakcii na postup Spojených štátov, ktoré od dohody jednostranne odstúpili a opäť zaviedli sankcie, pohrozil Irán ukončením dodržiavania záväzkov, ako sú ohraničenia zásob jadrového materiálu. Takýto krok by však mohol viesť k zásahu zo strany Bezpečnostnej rady OSN.



"Ak sa vrátia sankcie, ak sa vrátia i rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN... prečo by sme mali pokračovať v tej istej jadrovej doktríne ako doteraz?" uviedol zdroj DPA na margo možného odstúpenia Iránu od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT). Zdôraznil, že doterajšou doktrínou Iránu bolo využívanie jadrovej technológie iba na mierové účely a odmietanie akýchkoľvek zbraní hromadného ničenia.



Podľa tohto predstaviteľa sa v Iráne ozývajú hlasy, podľa ktorých by si mala táto krajina vziať ponaučenie od Severnej Kórey. Tá odstúpila od NPT, uskutočnila skúšky jadrových náloží a bola za to "odmenená" rokovaniami s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf ešte koncom apríla vyhlásil, že odstúpenie od NPT je pre Irán jednou z "početných možností" po tom, ako Spojené štáty sprísnili sankcie voči Teheránu.