Irán na výročie revolúcie predstavil novú riadenú strelu

Teherán/Dubaj 2. februára (TASR) - Irán predstavil v sobotu novú strelu s plochou dráhou letu, ktorá má dolet 1300 kilometrov, oznámila štátna televízia. Správa prišla v čase, keď krajina ukazuje svoje úspechy počas osláv 40. výročia islamskej revolúcie z roku 1979, informuje agentúra Reuters.



"Táto strela potrebuje veľmi krátky čas na to, aby bola pripravená na použitie, a môže letieť v malej výške," povedal iránsky minister obrany Amír Hátamí. Dodal, že nová raketa zem-zem nazvaná Havíze patrí do skupiny riadených striel Súmár, po prvý raz predvedených v roku 2015.



Západní experti uvádzajú, že Irán často zveličuje svoj zbrojný potenciál, hoci obavy vyvolávajú jeho balistické strely dlhého doletu.



Irán v polovici januára oznámil, že jeho pokus vypustiť satelit na obežnú dráhu nebol úspešný. Teherán pritom ignoroval varovania USA, aby nepodnikal takéto aktivity, pretože tým poruší rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN týkajúcu sa technológie balistických striel.



Spojené štáty sa obávajú, že takáto technológia využívaná pri doprave satelitov na obežnú dráhu by mohla byť použitá aj na odpaľovanie jadrových hlavíc.