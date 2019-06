USA zverejnili video:Údajne zachytáva Irán odstraňujúci mínu z tankeru

K útoku na tankery v Ománskom zálive došlo vo štvrtok, a síce mesiac po tom, ako boli terčmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov (SAE) iné štyri tankery.

Dubaj/Washington 14. júna (TASR) - Centrálne velenie armády Spojených štátov (CENTCOM) zverejnilo v piatok čiernobiely videozáznam, ktorý podľa jeho vyjadrenia zachytáva príslušníkov iránskych Revolučných gárd pri odstraňovaní nevybuchnutej námornej míny z jedného z dvoch ropných tankerov, ktoré sa neďaleko Hormuzského prielivu stali vo štvrtok terčom útoku. Informovala o tom agentúra AP.



Kapitán Bill Urban, hovorca CENTCOM-u, uviedol, že hliadkovacia loď iránskych Revolučných gárd odstránila mínu z tankeru Kokuka Courageous okolo 16.10 h miestneho času.



Urban označil útoky za "jasnú hrozbu pre medzinárodnú slobodu plavby a obchodu". Dodal, že "USA nemajú nijaký záujem na tom, aby sa zapojili do nového konfliktu na Blízkom východe. Budeme však hájiť naše záujmy".



Irán odmietol obvinenie USA, že je zodpovedný za útoky na tankery



Irán "kategoricky" odmieta "nepodložené tvrdenia" USA, že by bol zodpovedný za útoky na dva ropné tankery v Ománskom zálive. Misia Iránu pri OSN zároveň útoky vo štvrtok "najsilnejším možným spôsobom" odsúdila.



Vo svojom vyhlásení uviedla, že "Irán je pripravený zohrávať aktívnu a konštruktívnu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti strategických námorných priechodov, ako aj pri podpore mieru, stability a bezpečnosti v tomto regióne", informuje agentúra AP.



Teherán ďalej varoval pred "nátlakom, zastrašovaním a zlovoľným správaním" USA a vyjadril znepokojenie nad "podozrivými incidentmi", a síce útokmi na zmienené tankery. Iránska misia pri OSN zároveň vo vyhlásení vyzvala na bezodkladný dialóg krajín v oblasti Perzského zálivu potrebný na zmiernenie napätia.



Medzinárodné spoločenstvo požiadala, aby zabránilo "bezohľadným a nebezpečným praktikám USA i jej regionálnych spojencov", pre ktoré sa zvyšuje napätie v regióne. Teherán dodal, že "jediným riešením" na zmiernenie napätia je aktívne zapojenie krajín Perzského zálivu do dialógu založenom na "vzájomnom rešpekte a základných zásadách medzinárodného práva".



Jeho misia pri OSN ďalej označila za "ironické", že USA, ktoré odstúpili od jadrovej dohody uzavretej svetovými mocnosťami s Teheránom v roku 2015, teraz Irán vyzývajú, aby sa vrátil k rokovaniam. Irán zároveň odsúdil ako "poburujúce" vyjadrenie úradujúceho veľvyslanca Spojených štátov pri OSN Jonathana Cohena, ktorý po štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN za zatvorenými dverami povedal, že Teherán by sa mal s USA stretať pomocou diplomacie a nie "terorom, útokmi na lode, infraštruktúru a diplomatické zariadenia". Cohenovo vyjadrenie iránska misia označila za súčasť "iránofóbnej kampane".



K útoku na tankery v Ománskom zálive došlo vo štvrtok, a síce mesiac po tom, ako boli terčmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov (SAE) iné štyri tankery. Spojené štáty obvinili Irán, že stojí za týmito útokmi, pri ktorých boli použité námorné míny. Teherán obvinenia popiera. Najnovšie útoky len vystupňovali dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi a ich spojencami v Perzskom zálive.