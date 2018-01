Irán odmietol Trumpovu požiadavku na zmeny v jadrovej dohode

Teherán reagoval na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ak európski spojenci neupravia v dohode niektoré závažné nedostatky, za niekoľko mesiacov od dohody odstúpi.

Teherán 13. januára (TASR) - Irán v sobotu odmietol akceptovať akékoľvek zmeny vo svojej jadrovej dohode z roku 2015. Teherán tak reagoval na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ak európski spojenci neupravia v dohode niektoré "závažné nedostatky", za niekoľko mesiacov od dohody odstúpi. Informovala o tom agentúra AP.



Vo vyhlásení, z ktorého citovala štátna agentúra IRNA, ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Irán "nebude v dohode akceptovať žiadnu zmenu, a to ani dnes, ani v budúcnosti." Irán dodal, že "neprijme žiadne kroky nad rámec svojich záväzkov".



Americký prezident v piatok varoval, že zo strany USA ide o tretie a zároveň posledné predĺženie neuplatňovania sankcií, ak nedôjde k vykonaniu zmien v jadrovej dohode, ktorú Irán uzavrel so šiestimi svetovými mocnosťami.



Súčasne s Trumpovým vyhlásením uvalilo americké ministerstvo financií nové sankcie na 14 iránskych fyzických a právnických osôb. Tie sa však netýkajú jadrového programu Teheránu, ale jeho programu vývoja, výroby a šírenia balistických striel.



Irán v tejto súvislosti reagoval, že USA v rámci rozhodnutia uvaliť sankcie na šéfa iránskej justície prešli za "červenú čiaru". Sankcie sú podľa Iránu v rozpore s medzinárodným právom a americkými záväzkami a mohli by vyvolať "silnú reakciu" Iránu.



Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli v roku 2015 k prelomovej dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na jej základe boli zmiernené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program.