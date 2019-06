Irán odobral akreditáciu spravodajcovi denníka New York Times

New York Times, archívna snímka.

Oficiálnu akreditáciu mu odobrali už vo februári a odvtedy nemôže vykonávať svoju novinársku činnosť.

Rozhodnutie sa týka holandského novinára Thomasa Erdbrinka pôsobiaceho v Teheráne, ktorý v minulosti pracoval aj pre denník Washington Post. Oficiálnu akreditáciu mu odobrali už vo februári a odvtedy nemôže vykonávať svoju novinársku činnosť.



New York Times sa v utorok rozhodli túto skutočnosť zverejniť v reakcii na súvisiace špekulácie, ktoré sa šírili na internetových sociálnych sieťach.



"Predstavitelia iránskeho ministerstva opakovane ubezpečovali, že akreditácia pána Erdbrinka bude čoskoro obnovená, avšak nevysvetlili, prečo sa tak stále nestalo, alebo prečo mu ju vlastne odobrali," uviedol šéfredaktor NYT pre zahraničné spravodajstvo Michael Slackman. Podľa neho však existujú isté náznaky, že by sa celá situácia mohla čoskoro vyriešiť.



Iránske úrady ani štátne médiá sa k celej záležitosti zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Erdbrinkovou manželkou je známa iránska fotografka Nevša Tavakolianová, ktorá pracuje pre medzinárodnú agentúru Magnum.