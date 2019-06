Irán oznámil, že incident so špionážnym dronom sa stal aj koncom mája

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom prudko stúplo po tom, ako iránske ozbrojené sily v spomínaný štvrtok 13. júna zostrelili americký dron.

Teherán 23. júna (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Džavád Zaríf tweetoval v nedeľu odkaz na mapu, zachytávajúcu pohraničný incident so "špionážnym dronom", ktorý vnikol do iránskeho vzdušného priestoru koncom mája. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Niekoľko dní po tom, čo Irán zostrelil iný americký dron, ktorý podľa tvrdení teheránskych predstaviteľov tiež prenikol do iránskeho vzdušného priestoru, Zaríf oznámil, že bezpilotné lietadlo typu MQ9 Reaper vyrobené v USA vniklo 26. mája do iránskeho vzdušného priestoru. Tento typ dronu je známy aj využívaním na vojenské letecké útoky.



Dron 26. mája najprv varovali okolo 20.30 h, ako ukázala mapa, avšak bez špecifikovania časového pásma.



Bolo to krátko po preniknutí dronu nad iránske teritoriálne vody pri pobreží mesta Asalúja v provincii Búšehr.



Približne o hodinu bol dron varovaný ešte dvakrát, keď už opustil vzdušný priestor islamskej republiky a znova krúžil v blízkosti hranice.



Napätie medzi Washingtonom a Teheránom prudko stúplo po tom, ako iránske ozbrojené sily v spomínaný štvrtok 13. júna zostrelili americký dron - išlo o najnovší zo série incidentov vrátane útokov na lode v citlivo vnímaných vodách Perzského zálivu.



Irán k štvrtkovému incidentu vyhlásil, že dron narušil jeho vzdušný priestor, neďaleko strategického Hormuzského prelivu - toto tvrdenie však Spojené štáty popierajú.



V reakcii na to sa USA pripravovali na vojenský úder na Irán, ale prezident Donald Trump oznámil, že ho v poslednej chvíli odvolal.



Tento incident s dronom sa stal v období, keď sa už zhoršilo napätie medzi oboma krajinami, a to po útokoch na tankery v Perzskom zálive, z ktorých USA obviňujú práve Irán. Islamská republika však tieto obvinenia dôrazne poprela.