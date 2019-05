Irán plánuje zvýšiť produkciu nízkoobohateného uránu

Urán na použitie v jadrových zbraniach musí byť obohatený na zhruba 90 percent.

Teherán 20. mája (TASR) - Irán plánuje štvornásobne zvýšiť svoju produkciu nízkoobohateného uránu. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na správy iránskych médií.



Podľa polooficiálnych tlačových agentúr Fars a Tasním úroveň obohacovania uránu neprekročí úroveň 3,67 percenta stanovenú dohodou o jadrovom programe, ktorú Irán a šesť ďalších krajín vrátane USA podpísali v roku 2015.



Urán na použitie v jadrových zbraniach musí byť obohatený na zhruba 90 percent, vysvetľuje AP.



Štvornásobné zvýšenie produkcie by však znamenalo, že Irán by pravdepodobne týmto spôsobom porušil podmienky jadrovej dohody, podľa ktorých môže uchovávať maximálne 300 kilogramov nízkoobohateného uránu.



Teherán pohrozil, že od 7. júla začne s obohacovaním nad úroveň 3,67 percenta v prípade, že s USA nedosiahne novú dohodu, ktorá by priniesla úľavu od amerických sankcií.



Vedci tvrdia, že ak sa krajine podarí obohatiť urán na približne 20 percent, čas potrebný na dosiahnutie 90-percentného obohatenia sa skráti na polovicu.



Irán uviedol, že o svojom rozhodnutí o obohacovaní uránu informoval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (IAEA), ktorá sa k novej situácii bezprostredne nevyjadrila.



Spojené štáty v roku 2018 odstúpili od jadrovej dohody s Iránom a zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy. Začiatkom mája tohto roku prestali platiť aj dočasné výnimky z tohto zákazu, ktoré USA priznali niektorým krajinám.



Teherán 8. mája oznámil, že čiastočne odstúpi od medzinárodnej dohody o jadrovom programe z roku 2015. Americký prezident Donald Trump následne zaviedol nové sankcie voči Iránu, ktoré postihujú tamojší oceliarsky a ťažobný priemysel.