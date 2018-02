Irán pozastavil všetky lety stroja typu ATR-72

Lietadlo ATR-72 patriace spoločnosti Aseman Airlines sa v nedeľu zrútilo na juhu Iránu, pričom zahynulo všetkých 65 ľudí na jeho palube.

Teherán 23. februára (TASR) - Iránsky letecký úrad pozastavil v piatok dočasne lety všetkých dopravných lietadiel typu ATR-72. Stroj tohto typu patriaci spoločnosti Aseman Airlines sa v nedeľu zrútil na juhu Iránu, pričom zahynulo všetkých 65 ľudí na jeho palube. Informovala o tom agentúra AP.



Oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA uviedla, že zákaz leteckého úradu sa týka všetkých lietadiel typu ATR72-200 a ATR72-500 a bude platiť až do odvolania.



"V záujme zvýšenia bezpečnosti lietadiel tohto typu je nevyhnutné dočasne pozastaviť ich lety," uvádza sa vo vyhlásení iránskeho leteckého úradu.



K nehode lietadla spoločnosti Aseman Airlines došlo v nedeľu (18. februára) v hornatej oblasti neďaleko mesta Semírom, vzdialeného približne 620 kilometrov od iránskej metropoly Teherán - turbovrtuľové lietadlo typu ATR-72 francúzskej výroby narazilo do úbočia viac ako 4000 metrov vysokej hory Dena v pohorí Zagros.



Lietadlo linky EP3704 smerovalo z Teheránu do juhoiránskeho mesta Jásúdž, ležiaceho asi 780 kilometrov južne od Teheránu, a zrútilo sa približne hodinu po štarte.