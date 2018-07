Irán podal žalobu na USA pre odstúpenie od jadrovej dohody

Na základe jadrovej dohody Irán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu, čo malo zamedziť jeho prípadnému zneužitiu na výrobu jadrovej zbrane.

Teherán/Haag 17. júla (TASR) - Irán zažaloval Spojené štáty za jednostranné odstúpenie od jadrovej dohody, o ktorom v máji rozhodol prezident Donald Trump. Oznámil to v utorok Medzinárodný súdny dvor (ICJ) so sídlom v Haagu, ktorému Irán predložil príslušnú žalobu.



"To, čo urobili USA, predstavuje porušenie medzinárodných noriem a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej dohody," uviedol v utorok hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Behrúz Kamálvandí.



Zároveň však zdôraznil, že Teherán nemá v súvislosti so žalobou veľké očakávania a týmto spôsobom chce upozorniť na nelegálnosť amerického postupu.



Haagsky tribunál, ktorý je hlavným súdnym orgánom OSN, v utorok potvrdil, že začal konanie voči Washingtonu v spojitosti so znovuzavedením sankcií voči Teheránu, ktoré boli zrušené po podpísaní jadrovej dohody v roku 2015.



Irán dúfa, že sa sudcovia ICJ stotožnia s jeho argumentmi, ktoré považuje za legitímne. Neočakáva však, že by z konania pred haagskym tribunálom mohol politicky profitovať, aspoň nie v krátkodobom horizonte.



"Irán sa chce pridržať (princípov) právneho štátu navzdory pohŕdaniu diplomaciou a právnymi záväzkami zo strany Spojených štátov. Je nutné postaviť sa (americkému) zlozvyku porušovať medzinárodné právo," uviedol iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorého citovalo Rádio Slobodná Európa.



Na základe jadrovej dohody Irán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu, čo malo zamedziť jeho prípadnému zneužitiu na výrobu jadrovej zbrane. Západné štáty výmenou za to stiahli svoje sankcie voči Teheránu. Spojené štáty od jadrovej dohody odstúpili v máji 2018. Zvyšných päť signatárov z radov svetových mocností v súčasnosti rokuje s Iránom o možnosti zachovania dohody aj bez účasti Washingtonu.