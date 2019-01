Irán pokračuje v rozvoji balistických rakiet, hlási ich obranný účel

Americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody s Iránom ešte máji 2018.

Teherán 29. januára (TASR) - Irán v utorok zavrhol výzvy Spojených štátov a niektorých európskych krajín, aby obmedzil vývoj balistických rakiet. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Naši nepriatelia tvrdia, že Irán by sa mal zbaviť svojich balistických rakiet, avšak my sme im už niekoľkokrát zdôraznili, že táto otázka nie je predmetom vyjednávania", vyhlásil v rekcii na požiadavky USA iránsky minister obrany Amír Hátamí.



Alí Šamchání, poradca ajatolláha Alího Chameneího, v tomto kontexte dodal, že "Irán nemá nijaké obmedzenia - či už vedecké, alebo prevádzkové - na to, aby zväčšil dosah svojich rakiet, avšak na základe svojej obrannej doktríny radšej vytrvalo pracuje na zlepšení ich presnosti. Irán nemá v úmysle zvyšovať ich dostrel".



Rezolúcia, ktorú Bezpečnostná rada OSN prijala v súvislosti s jadrovou dohodou s Iránom ešte v roku 2015, krajinu vyzvala, aby nerozvíjala po dobu ôsmich rokov balistické rakety schopne niesť jadrovú hlavicu.



Teherán sa na margo rezolúcie vyjadril, že nemá zaväzujúci, ale iba odporúčací charakter, pričom zároveň poprel vlastníctvo takýchto rakiet.



Americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody s Iránom ešte máji 2018 a opätovne uvalil na Teherán sankcie s poukazom na údajne škodlivé aktivity Iránu v oblasti Blízkeho východu, ako aj v súvislosti s jeho pokračujúcim rozvojom spôsobilostí v sfére balistických rakiet.



Takisto Francúzsko, ktoré naďalej podporuje dohodu s Iránom, sa minulý týždeň nechalo počuť, že je pripravené uvaliť na Teherán ďalšie sankcie v prípade, že nedôjde k pokroku v rozhovoroch ohľadom iránskeho raketového programu.