Irán popiera, že stojí za útokom na štyri tankery pri pobreží emirátov

Teherán/Abú Zabí 29. mája (TASR) - Irán poprel obvinenia amerického poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, že Teherán je za útokmi na štyri tankery zakotvené pri pobreží prístavného mesta Fudžajra v Spojených arabských emirátoch (SAE) z 12. mája.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví rázne obvinenia odmietol a označil ich za "absurdné". Vyhlásil, že "zlé úmysly" Spojených štátov v tomto regióne sú všeobecne známe.



Boltona v stredu v SAE citoval miestny spravodajský portál The National. Podľa neho poradca v metropole emirátov Abú Zabí povedal, že pri útokoch na štyri tankery boli použité "námorné míny, takmer s istotou iránske".



"Je jasné, že za útokom vo Fudžajre stojí Irán. Kto iný by to podľa vášho názoru urobil? Niekto z Nepálu?" reagoval Bolton na tému útokov z 12. mája počas brífingu na ambasáde USA.



Pred dvoma týždňami SAE, spojenec USA, uviedli, že incident pri pobreží Fudžajry bol zacielený proti štyrom komerčným plavidlám vrátane dvoch saudskoarabských ropných tankerov.



Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa vyostrilo po 8. máji, keď iránsky prezident Hasan Rúhání oznámil, že jeho krajina sa čiastočne sťahuje z jadrovej dohody podpísanej so svetovými veľmocami v roku 2015.



USA sa stiahli z historickej jadrovej dohody už vlani a odvtedy uvalili mnoho prísnych sankcií zameraných na ochromenie iránskeho hospodárstva, hoci neboli žiadne náznaky, že Teherán túto mnohostrannú jadrovú dohodu porušuje.



Bolton má tiež v stredu naplánované rozhovory s predstaviteľmi emirátov.



Bolton napísal už v utorok na Twitteri, že "práve pristál v SAE a teší sa na stredajšie stretnutie s americkými spojencami v emirátoch, kde budú diskutovať o dôležitých a aktuálnych regionálnych bezpečnostných záležitostiach".