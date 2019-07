Irán potvrdil zadržanie francúzskej vedkyne, dôvod neoznámil

Fariba Adelkhahová je známou antropologičkou a riaditeľkou výskumu Centra medzinárodných štúdií v inštitúte Sciences Po.

Paríž 16. júla (TASR) - Iránske úrady v utorok potvrdili zadržanie vedeckej pracovníčky z prestížneho parížskeho inštitútu politických vied (Sciences Po), ktorá sa špecializuje na Irán.



Hovorca iránskeho ministerstva spravodlivosti uviedol, že Fariba Adelkhahová "patrí medzi podozrivé osoby, ktoré boli nedávno zatknuté". Vyhlásil, že "teraz nie je vhodný čas na poskytovanie ďalších informácií o tomto prípade." Neuviedol ani, z čoho je Adelkhahová podozrivá.



Fariba Adelkhahová je známou antropologičkou a riaditeľkou výskumu Centra medzinárodných štúdií v inštitúte Sciences Po. Žije striedavo v Iráne a vo Francúzsku. Naposledy do Iránu odcestovala v marci.



Ako v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 uviedol jej priateľ a kolega, francúzsky vedec Jean-François Bayart, posledný e-mail z Iránu od nej dostal 5. júna. Reagoval naň, ale ako odpoveď dostal 12. júna "zvláštny" e-mail, v ktorom písala, že je v púšti a nemá dobré pripojenie k internetu. Následne sa úplne odmlčala.



Vedec si až oveľa neskôr uvedomil, že posledný e-mail zrejme nepísala Adelkhahová.



Adelkhahová sa mala vrátiť do Francúzska 25. júna, ale keď nepricestovala, Bayart zalarmoval francúzske úrady, ktoré následne od iránskych úradov dostali potvrdenie, že vedkyňa bola zatknutá.



"Francúzsko vyzýva iránske úrady, aby úplne vysvetlili situáciu (Fariby) Adelkhahovej, a opakuje svoje požiadavky, obzvlášť pokiaľ ide o okamžité umožnenie konzulárneho prístupu," píše sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí zverejnenom v pondelok v Paríži.



Ako napísali francúzske médiá, Teherán považuje vedkyňu za Iránku, a preto jej upiera francúzsku konzulárnu ochranu. Irán totiž neuznáva dvojité občianstvo.



Iránske médiá pôsobiace v zahraničí uviedli, že antropologičku Adelkhahovú zatkli pre podozrenie zo špionáže.



Bayart, ktorý má s Adelkhahovou rozpísanú spoločnú vedeckú publikáciu, v tejto súvislosti uviedol, že jeho kolegyňa sa v roku 2009 v rozhovore pre spravodajský časopis L'Express "pomerne nešťastne vyjadrila, že v Iráne každého vedca berú ako agenta 007".



Bayart pripustil aj to, že zatknutie jeho kolegyne "môže byť pomerne cynickým manévrom zo strany niektorých predstaviteľov iránskeho režimu, aby posilnili svoju pozíciu na prípadných rokovaniach s Francúzskom". Podľa vedca si však Teherán neuvedomuje, aký zničujúci účinok môže mať táto kauza na renomé a imidž iránskeho režimu.



Uviedol tiež, že Adelkhahová si vždy dala záležať na tom, aby jej vedecké práce vychádzali vždy vo francúzštine i perzštine, a "nemá čo skrývať". "Keby som bol príslušníkom tajnej služby, nenaverboval by som ju, lebo na to nemá, a to hovorím s vedomím jej nesmiernych kvalít," vyhlásil Bayart.