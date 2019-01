Irán potvrdil, že zadržiava veterána amerického námorníctva

Zatknutie Američana oznámila ako prvá online spravodajská služba iránskych exulantov, ktorí sa rozprávali s bývalým iránskym väzňom tvrdiacim, že Whitea stretol vlani v októbri vo väznici v Mašhade.

Teherán 9. januára (TASR) - Irán zadržiava veterána amerického vojenského námorníctva Michaela R. Whitea. Podľa agentúry AP to potvrdila v stredu polooficiálna agentúra Tasním napojená na iránske Revolučné gardy.



Agentúra Tasním uviedla, že citovala hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí Bahráma Kásemího, podľa ktorého bol "pred časom v meste Mašhad zatknutý americký občan a jeho prípad bol v prvých dňoch nahlásený americkej vláde".



Podľa denníka The New York Times matka Michaela R. Whitea uviedla, že pred troma týždňami sa dozvedela, že jej syn je nažive a že sa nachádza v iránskom väzení.



Zatknutie Američana oznámila ako prvá online spravodajská služba iránskych exulantov, ktorí sa rozprávali s bývalým iránskym väzňom tvrdiacim, že Whitea stretol vlani v októbri vo väznici v Mašhade.