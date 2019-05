Irán požaduje konkrétne kroky na záchranu jadrovej dohody

Irán minulý týždeň oznámil, že čiastočne odstupuje od medzinárodnej dohody o svojom jadrovom programe z roku 2015.

Peking 17. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyzval v piatok "priateľov" Teheránu, aby podnikli konkrétne kroky zamerané na záchranu jadrovej dohody, od ktorej vlani odstúpili USA. Šéf iránskej diplomacie to povedal počas svojho ázijského turné, v rámci ktorého pricestoval do Číny, píše agentúra AFP.



Zaríf v Pekingu uviedol, že plánuje rokovať s čínskymi predstaviteľmi o "bilaterálnych vzťahoch a veľmi nebezpečných témach, ktoré sa dejú dnes v našom regióne", vyplýva z videozáznamu, ktorý na svojej webovej stránke zverejnilo iránske ministerstvo zahraničných vecí.



Irán minulý týždeň oznámil, že čiastočne odstupuje od medzinárodnej dohody o svojom jadrovom programe z roku 2015. Americký prezident Donald Trump následne zaviedol nové sankcie voči Iránu, ktoré postihujú tamojší oceliarsky a ťažobný priemysel. Spojené štáty pritom od zmienenej jadrovej dohody odstúpili už pred rokom, načo zaviedli embargo na dovoz iránskej ropy.



Zaríf má v Číne na programe rokovanie s čínskym rezortným partnerom. Peking je jedným zo signatárom zmienenej dohody. Cieľom Zarífovho ázijského turné je zaistiť otvorenosť svetových trhov pre Irán, ktorý je pod silným tlakom sankcií USA. Zaríf pred príchodom do Číny absolvoval návštevu Japonska.



"Doteraz medzinárodné spoločenstvo robilo hlavne vyhlásenia," povedal Zaríf podľa iránskej agentúry IRNA. "Praktický krok je celkom jasný: hospodárske vzťahy s Iránom by sa mali normalizovať. To je to, čo rieši (jadrová) dohoda."



Agentúra AP pripomenula, že napätie v oblasti Perzského zálivu je vysoké. Situácia sa vyhrotila po tom, ako USA uplynulý týždeň do oblasti Perzského zálivu v reakcii na údajné hrozby zo strany Iránu vyslali útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj strategické bombardéry.