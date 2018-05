Rúhání očakáva možné problémy po oznámení Trumpa o jadrovej dohode

Americký prezident túto dohodu dlho kritizuje a opakovane pohrozil, že od nej odstúpi, ak nebude upravená.

Teherán 8. mája (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v utorok priznal, že jeho krajina môže čeliť "určitým problémom" v súvislosti s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, či USA odstúpia od tzv. jadrovej dohody Teheránu s veľmocami.



Rúháního vyjadrenie na konferencii o rope v Teheráne je prvou iránskou oficiálnou reakciou na Trumpov tvít z uplynulého večera o tom, že svoje rozhodnutie ohľadom dohody oznámi v utorok, informuje agentúra AP.



"Je možné, že budeme dva až tri mesiace čeliť určitým problémom, ale prekonáme to," povedal Rúhání bez toho, aby priamo spomenul Trumpa. Zdôraznil tiež, že Irán chce naďalej pokračovať v "spolupráci a konštruktívnych kontaktoch so svetom".



Predseda iránskeho parlamentu Alí Larídžání, bývalý hlavný vyjednávač Teheránu pre otázku jadrového programu, medzitým vyhlásil, že prípadné odstúpenie USA od jadrovej dohody povedie k väčšej jednote Iráncov, ktorí sa v nukleárnej otázke zomknú v podpore najvyššieho vedenia krajiny.



K dohode o jadrovom programe Teheránu dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa vtedajšej mienky Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Trump túto dohodu dlho kritizuje a opakovane pohrozil, že od nej odstúpi, ak nebude upravená. Európski spojenci Washington vyzývajú, aby pri dohode zotrval. Šéfovia diplomacie Francúzska a Nemecka v pondelok zdôraznili, že ich krajiny ju budú naďalej dodržiavať bez ohľadu na to, aké rozhodnutie prijmú USA.