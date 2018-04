Irán, Rusko a Turecko: Pokúsime sa urýchlene priniesť pokoj do Sýrie

Uvádzajú to sa to v spoločnom stredajšom vyhlásení na záver trojstranného summitu v Ankare, ktoré zverejnila iránska aj turecká štátna tlačová agentúra.

Istanbul 4. apríla (TASR) - Irán, Rusko a Turecko sa dohodli na zrýchlení svojich snáh priniesť pokoj do Sýrie a zlepšiť dodávky humanitárnej pomoci tamojším obyvateľom. Uvádza sa to v spoločnom stredajšom vyhlásení na záver trojstranného summitu v Ankare, ktoré zverejnila iránska aj turecká štátna tlačová agentúra.



Všetky tri strany tiež vyhlásili, že odmietajú akékoľvek snahy o vytvorenie novej reality na území Sýrie, a to pod zámienkou boja proti terorizmu - a zároveň zdôraznili, že je nutné zachovať územnú celistvosť Sýrie.



Na stretnutí boli prítomní iránsky prezident Hasan Rúhání, ruský prezident Vladimir Putin a turecký líder Recep Tayyip Erdogan. Všetci traja politici podporujú iných aktérov sýrskeho konfliktu.



Nasledujúci summit troch lídrov sa bude konať v Teheráne, uvádza sa ešte vo vyhlásení, avšak bez spomenutia konkrétneho termínu.



Tieto tri krajiny sa dohodli, že budú pracovať na prípadných zmenách v sýrskej ústave, a odsúhlasili si aj predbežné rozhovory o prepustení väzňov a výmene tiel. Informácie priniesla aj agentúra DPA.



Po siedmich rokoch od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii je mŕtvych 400.000 ľudí, 60 percent obyvateľov Sýrie trpí núdzou, 11 miliónov osôb prišlo o strechu nad hlavou a z miliónov obyvateľov sa stali utečenci.