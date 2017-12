Irán: Trump opäť podporil protesty v krajine

Trump sa postavil na stranu protestov proti ekonomickej politike iránskej vlády, ktoré vypukli vo štvrtok v meste Mašhad a rozšírili sa do ďalších miest vrátane Teheránu.

Washington/Teherán 31. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu varoval, že Spojené štáty sledujú kroky iránskej vlády voči protestom, ktoré trvajú už niekoľko dní a vyžiadali si aj prvé obete.



"Veľké protesty v Iráne. Ľudia konečne pochopili, že ich peniaze a majetok boli ukradnuté a premrhané v prospech terorizmu. Vyzerá to tak, že to nebudú ďalej trpieť. USA veľmi pozorne sledujú, či nebude dochádzať k porušovaniu ľudských práv," napísal Trump na svojom účte na Twitteri.



Trump sa už v sobotu postavil na stranu protestov proti ekonomickej politike iránskej vlády, ktoré vypukli vo štvrtok v meste Mašhad a rozšírili sa do ďalších miest vrátane Teheránu. Vtedy okrem iného napísal, že "utláčateľské režimy nemôžu pretrvávať večne a nadíde deň, keď budú stáť Iránci pred voľbou". Okrem vojenskej sily Spojených štátov sú vlastní občania to, z čoho má iránske vedenie najväčšie obavy, dodal prezident USA.



Iránska vláda prostredníctvom hovorcu ministerstva zahraničných vecí Bahráma Ghásemího reagovala, že občania si nevšímajú "ľstivé a oportunistické poznámky amerických predstaviteľov alebo pána Trumpa".



Protivládne demonštrácie si vyžiadali prvých dvoch mŕtvych. Podľa zástupcu guvernéra provincie Lorestán, ktorého citovala agentúra Mehr, boli v noci na nedeľu na v meste Dorúd zabití dvaja účastníci nepovoleného zhromaždenia.



Agentúra ILNA v nedeľu s odvolaním sa na zástupcu guvernéra provincie Teherán informovala, že polícia zatkla počas sobotňajších protestov v iránskej metropole okolo 200 ľudí. Išlo o osoby, ktoré chystali nepokoje a ničenie verejného majetku.



K protivládnym protestom sa ešte v nedeľu vyjadrí aj iránsky prezident Hasan Rúhání. Prvý iránsky Eshák Džahángírí ich iniciovanie pripísal zástancom tvrdej línie, ktorí chcú takto oslabiť Rúháního reformné úsilie.