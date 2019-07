Irán varoval Britániu pred stupňovaním napätia, Londýn zvažuje odvetu

Irán opakovane pohrozil, že uzavrie Hormuzský prieliv, ak v dôsledku sankcií nebude môcť vyvážať svoju ropu.

Dubaj 21. júla (TASR) - Irán v nedeľu vyzval Veľkú Britániu, aby skrotila "domáce politické sily" odhodlané vystupňovať napätie medzi oboma krajinami po tom, ako Irán zadržal v Hormuzskom prielive ropný tanker plaviaci sa pod britskou vlajkou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Británia v sobotu Bezpečnostnej rade OSN oznámila, že iránske sily zastavili tanker v teritoriálnych vodách Ománu, a označila to za "nelegálne zasahovanie". Spojené kráľovstvo odmietlo vysvetlenie Teheránu, že plavidlo zadržal, pretože bolo účastníkom nehody.



"Britská vláda by mala skrotiť domáce politické sily, ktoré chcú vystupňovať existujúce napätie medzi Iránom a Spojeným kráľovstvom ďaleko nad rámec záležitosti s loďami," povedal iránsky veľvyslanec vo Veľkej Británii. "Je to dosť nebezpečné a nerozumné v čase citlivej situácie v oblasti Perzského zálivu," dodal. Irán je však podľa neho pripravený na rôzne scenáre.



Reuters pripomína, že piatkový incident prišiel po vyhrážkach Teheránu o odplate za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.



Britskí ministri v reakcii na zadržanie tankera pripravujú plány zamerané na uvalenie sankcií na Irán.



Štátny tajomník britského ministerstva obrany Tobias Ellwood v nedeľu povedal, že Británia bude hovoriť aj s medzinárodnými spojencami s cieľom zistiť, čo sa dá v súvislosti so sankciami uskutočniť.



Spojené štáty v máji 2018 odstúpili od jadrovej dohody s Iránom a následne obnovili sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy. Platnosť výnimiek, ktoré ôsmim krajinám povoľovali nakupovať iránsku ropu, vypršala 2. mája.



Irán opakovane pohrozil, že uzavrie Hormuzský prieliv, ak v dôsledku sankcií nebude môcť vyvážať svoju ropu. Právne to však nemôže uskutočniť, pretože časť námornej cesty leží v teritoriálnych vodách Ománu. Ten Irán vyzval, aby britský tanker uvoľnil.