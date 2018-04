Irán varoval obe Kórey pred Trumpovým zasahovaním do ich dialógu

Do rozhovorov o Kórejskom polostrove sa chce zapojiť takisto Rusko.

Teherán 28. apríla (TASR) - Irán varoval v sobotu lídrov Severnej a Južnej Kórey, aby amerického prezidenta Donalda Trumpa držali mimo svojho úsilia o zmierenie. Teherán sa tak vyjadril po tom, čo obe Kórey v piatok podpísali dohodu o presadzovaní Kórejského polostrova bez jadrových zbraní a oficiálneho ukončenia kórejskej vojny z rokov 1950-53. Tá sa totiž skončila iba prímerím.



"Americká vláda pri iránskej jadrovej dohode (uzavretej v roku 2015) ukázala, že nedodržiava medzinárodné dohody, a preto nie je dôveryhodná," uviedol v sobotu hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Bahrám Ghásemí, ktorého citovala agentúra DPA.



Severná a Južná Kórea sa v piatok na historickom medzikórejskom summite v pohraničnej demilitarizovanej zóne dohodli, že uskutočnia trojstranné rozhovory s USA, alebo štvorstranné stretnutia s USA a Čínou, ktoré potom vyústia do vyhlásenia ukončenia kórejskej vojny, do zmeny prímeria na mierovú zmluvu a zavedenia "trvalého a pevného mierového režimu".



Vyjadrenia Iránu nasledovali deň po tom, čo Trumpov nový minister zahraničných vecí Mike Pompeo v Bruseli informoval, že Spojené štáty "pravdepodobne" odstúpia od iránskej jadrovej dohody z roku 2015, ak z nej nebudú odstránené nedostatky, na ktoré poukázal prezident Trump.



Do rozhovorov o Kórejskom polostrove sa chce zapojiť takisto Rusko. Námestník ministra zahraničných vecí Igor Morgulov v sobotu v Moskve povedal, že jeho krajina je otvorená myšlienke zúčastňovať sa týchto diskusií a teší sa na ne.



Morgulov pre ruskú tlačovú agentúru Interfax spresnil, že optimálny pre rozhovory o Kórejskom polostrove je tradičný šesťstranný formát pozostávajúci z Ruska, Číny, USA, Japonska a oboch Kóreí - tento formát sa podľa jeho slov nedá ničím iným nahradiť.